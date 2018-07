Tyske ønsker til bedre natur i Nordsøen

* Tyskland vil beskytte fem fredede områder i Nordsøen mod miljøbelastende fiskeri. Blandt andet vil tyskerne forbyde garnfiskeri i visse områder for at undgå bifangst af marsvin.

* Et andet tysk forslag går på at stoppe for bundslæbende fiskeri ved den tyske ø Sylt i Vadehavet.

* Baggrunden er et ønske om at skåne "rev, sandbanker, havfugle og marsvin" i de fem havområder.

* Sverige, Belgien, Holland og Storbritannien har godkendt de tyske initiativer. Men Frankrig og særligt Danmark går imod.

* Embedsmændene i Udenrigsministeriets fiskeripolitiske kontor har rejst en række indvendinger for at beskytte danske fiskeinteresser, viser lækkede dokumenter.

Kilde: Information, WWF Verdensnaturfonden.

/ritzau/