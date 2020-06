Tyske statsborgere har lørdag forgæves kørt mod Danmark

Dansk politi har måttet bede en del tyskere om at vende om ved grænsen. Restriktioner lempes først mandag.

En række tyske statsborgere har lørdag forgæves forsøgt at køre ind i Danmark, selv om reglerne for indrejse fra Tyskland til Danmark først lempes natten til mandag.

Det oplyser Sydjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

- Vi oplever tættere trafik ved den dansk-tyske grænse nu.

- En del tyske statsborgere søger allerede nu mod Danmark, men indrejsereglerne bliver først lempet fra mandag, skriver politiet på Twitter lørdag.

Hvor mange der konkret er blevet afvist, melder politiet ikke noget om lørdag eftermiddag.

Fra mandag må tyske turister rejse ind i Danmark.

Grænsen har været lukket siden 14. marts på grund af coronakrisen.

Også nordmænd og islændinge får lov at rejse ind i Danmark fra mandag.

Det sker dog under forudsætning af, at man kan påvise, at man har booket mindst seks overnatninger i Danmark.

/ritzau/