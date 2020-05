Tyskland er klar - Danmark tøver

* Tyskland er klar til at ophæve grænsekontrollen mod Danmark.

* Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere sagt, at regeringen vil komme med en udmelding om en eventuel grænseåbning senest den 1. juni.

* Borgmestre i blandt andet Tønder, Ringkøbing-Skjern og Hjørring har krævet en genåbning af grænserne af hensyn til turismen.

* De Radikale, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance lægger pres på regeringen for at få genåbnet grænsen.

* Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde onsdag, at der er risiko for at starte nye smittekæder, hvis Danmark lukker turister ind. Men muligvis kan tyske turister med en lejekontrakt til et feriehus eller en campingplads få lov at krydse grænsen.

