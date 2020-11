Tyskland indfører karantænekrav for rejsende fra Danmark

Fra søndag er der karantænekrav for danskere, der rejser til Tyskland - kan erstattes af test nogle steder.

Fra søndag indfører Tyskland krav om, at indrejsende fra Danmark som udgangspunkt skal gå i karantæne i 14 dage.

Det fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside.

Der vil i de fleste delstater være mulighed for at undgå kravet om karantæne med en negativ coronatest.

Tyskland har erklæret hele Danmark som højrisikoområde på grund af stigende smitte, hvilket er årsagen til karantænekravet.

I forvejen er der et karantænekrav for indrejsende fra Region Hovedstaden og Region Nordjylland, men det bliver søndag udvidet til hele landet.

Ud over karantæne har man pligt til at melde sin ankomst til lokale myndigheder på hjemmesiden www.einreiseanmeldung.de.

Hvis man ankommer fra Danmark - og man skal kunne fremvise den registrering.

I de fleste delstater kan man blive undtaget kravet med en negativ coronatest, der maksimalt er 48 timer gammel. Nogle steder er det dog også et krav, at man tager en ny test efter nogle dage i landet.

I løbet af november forventes Tyskland at lave ensrettede rejser, der gælder på tværs af alle delstaterne, som kan føre til ændringer.

Fra dansk side har unødvendige rejser til Tyskland de seneste uger været frarådet på grund af høj smitte. En unødvendige rejse kan være en ferie eller en tur ned over grænsen for at købe ind.

Hvis man alligevel rejser til landet, er der en anbefaling - altså ikke et krav - om at gå 14 dage i karantæne.

Udenrigsministeriet fraråder i øjeblikket rejser til hele verden på grund af høj smitte.

