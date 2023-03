Uafklaret SVM-regering nøler videre om Syrien-børn

Moderaterne ønsker danske børn, som sidder i al-Roj-lejren i Syrien, hjem til Danmark, selv om det også betyder, at børnenes mødre skal samme vej.

Samme holdning findes ikke hos de to andre regeringspartier - Socialdemokratiet og Venstre - som kun ønsker børnene hjem. Altså ikke mødrene, da de ifølge partierne har tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Således er SVM-regeringen splittet i forhold til spørgsmålet om de fem danske børn og deres tilsammen tre mødre, som sidder i fangelejren i det nordøstlige Syrien.

Og det er regeringen fortsat.

Det står fast under et samråd onsdag med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i Udenrigsudvalget på Christiansborg.

Det er foranlediget af Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, at Løkke er i samråd om sagen.

Hun er bekymret for, at børnene og mødrene kommer til Danmark. Hun anser dem for en terrortrussel mod Danmark. Og Kjærsgaard frygter, at regeringens uafklarede holdning er en åbning for, at de kan komme til Danmark.

Men Løkke kan ikke gøre hende klogere på spørgsmålet. Meldingen fra Løkke er fortsat, at regeringen kommer med en fælles holdning "snart", uden at det kan defineres nærmere.

- Regeringen vil træffe beslutning på en regeringsposition på baggrund af det opdaterede beslutningsgrundlag. Og det forventer jeg, at vi vil gøre snart, siger Løkke.

Dermed nøler Løkke og resten af regeringen videre. 23. januar i år meddelte Løkke, at regeringen har bedt de relevante myndigheder om nye oplysninger omkring de danske børn, som forsat sidder i fangelejren i Syrien.

Oplysningerne skal indgå i det beslutningsgrundlag, som Løkke henviser til i samrådet, og som skal få regeringen til at få en fælles holdning i sagen. Men her over to måneder efter er der altså fortsat ingen afklaring.

I sidste uge skete der dog noget nyt i sagen. En dansk-iransk kvinde, som sidder i fangelejren med sine to børn, er blevet tilbudt evakuering til Danmark.

Meldingen kom, efter at Højesteret underkendte Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse om at fratage kvinden hendes danske statsborgerskab. Hun mistede sit danske statsborgerskab i 2020, men det var altså ulovligt ifølge Højesteret.

Løkke siger på samrådet, at han ikke kan gå nærmere i detaljer om evakueringen af kvinden. Men at hun vil blive retsforfulgt, når hun er på dansk grund.

I 2021 blev tre danske kvinder og deres i alt 14 børn evakueret fra al-Roj til Danmark.

Det skete efter en kovending fra den daværende S-regering, som længe ellers tydeligt havde ment, at mødrene under ingen omstændigheder skulle til Danmark.

De fem børn og tre mødre, der blev efterladt i lejren, og som er skyld i splittelsen i SVM-regeringen i øjeblikket, blev efterladt, da mødrene er frataget deres danske statsborgerskab. Derfor skulle de tre mødre give samtykke til, at alene deres børn kunne blive evakueret, og det er ikke sket.

På onsdagens samråd anfægter Pia Kjærsgaard, om børnene, som fortsat sidder i fangelejren, overhovedet er danske.

- Der er tale om fem danske børn, siger Løkke.

/ritzau/