Ubrugte komfurer skaber tvivl om firmaers klimaaflad

Kenyanere har ikke brugt CO2-besparende komfurer fra et projekt, som selskaber har brugt til klimaneutralitet.

CO2-besparelser fra et klimaprojekt med lerkomfurer til fattige i Kenya bruges til at udligne klimaaftrykket for Vestas, McDonalds og 2500 andre selskabers hjemmesider.

På deres hjemmesider har virksomhederne et grønt logo, som skal vise, at hjemmesidens CO2-udledning er blevet udlignet ton for ton ved køb af klimakompensation gennem selskabet IngenCO2.dk.

Men det er stærkt tvivlsomt, om komfurerne nogensinde har leveret de CO2-besparelser, som er blevet solgt til Danmark.

Det skriver Politiken søndag.

Komfurerne i Kenya skulle nedbringe indbyggernes udledning af CO2 fra åbne ildsteder.

Den besparelse er solgt som såkaldte klimakreditter for at kompensere for danske virksomheders hjemmesider, som ligger på servere, der kræver strøm og udleder store mængder CO2.

I alt er der uddelt 11.860 komfurer i projektet, som skulle erstatte de lokales brug af åbne ildsteder.

Den CO2-besparelse, som er solgt til danske virksomheder, blev angiveligt optjent frem til sommeren 2017.

Politiken besøgte i november de fem landsbyer i Kenya og traf 37 lokale familier, som modtog komfurerne. På nær én fortæller de lokale, at de stort set aldrig har brugt komfurerne.

Komfurerne, som er lavet af lermursten og mørtel, er for langsomme at varme op, lyder kritikken.

Det er bekymrende, mener Fiona Lambe fra forskningscenteret Stockholm Environment Institute, som i ti år har forsket i brugen af energivenlige komfurer.

- Jeg ville ikke købe klimakreditter fra projekter som det. Der er simpelthen for mange usikkerheder omkring, om det har leveret nogen reel CO2-besparelse, siger Fiona Lambe til Politiken.

Det britiske selskab CO2Balance, der har uddelt komfurerne i Kenya, oplyser, at projektet har leveret den solgte CO2-besparelse og er certificeret efter en af de mest anerkendte standarder på markedet, Gold Standard.

McDonalds vil nu gå i dialog med IngenCO2.dk om sagen.

Vestas har valgt at afbryde samarbejdet og har fjernet det klimaneutrale logo fra sin hjemmeside.

/ritzau/