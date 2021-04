Ud af fire godkendte vacciner er to i brug

* AstraZeneca-vaccinen er ude. Godt 140.000 har fået det første stik. De vil blive tilbudt at få stik nummer to med en anden vaccine.

* Johnson Johnson-vaccinen skal undersøges nærmere, før den eventuelt tages i brug. Danmark har sikret sig doser til 8,2 millioner personer. Gives som ét stik.

I øjeblikket er det muligt at blive vaccineret med:

* Pfizer/BioNTech-vaccinen. Danmark har sikret sig doser til 4,6 millioner personer. Vaccinen skal gives i to stik.

* Moderna: Danmark har sikret sig doser til 3 millioner personer. Vaccinen skal gives i to stik.

Vacciner, som kan være på vej:

* CureVac. Har endnu ikke søgt om godkendelse i EU. Danmark har sikret sig doser til 4,5 millioner personer. Vaccinen skal gives i to stik.

* Sanofi/GSK: Er i gang med et fase 2-studie - det næstsidste. Danmark har sikret sig doser til 1,9 millioner personer. Vaccinen kan muligvis gives enten i et eller to stik.

* Novavax: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ser i øjeblikket på data fra afsluttende forsøgsstudie. Vaccinen skal gives i to stik.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg og Reuters.

/ritzau/