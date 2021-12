To ud af tre kommuner når coronagrænse og anbefales tiltag

64 af landets 98 kommuner - cirka to tredjedele - har i øjeblikket så meget smitte med coronavirus, at sundhedsmyndighederne anbefaler dem at følge en række lokale tiltag, der skal bringe smitten ned. Og flere kommuner ser ud til at være på vej.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det drejer sig om det såkaldte incidenstal, som angiver antallet af smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. Grænsen er på 400.

Kommunerne anbefales at indføre tiltag, da de samtidig også har mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan for eksempel være at opdele elever klassevis i frikvarterer og pauser, og så bør større arrangementer på skolerne aflyses.

Samtidig anbefales det, at børn i daginstitutioner så vildt muligt bliver afhentet og afleveret udenfor.

En af de kommuner, som onsdag gør sig klar til at indføre anbefalingerne i skoler, fritidstilbud og daginstitutioner som følge af stigende smitte, er Aarhus. Kommunen gik tirsdag over grænsen på 400.

Til TV 2 Østjylland siger May-Britt Kullberg, der er chef for Sundhed og Trivsel samt Børn og Unge i Aarhus, at kommunen vil forsøge at følge alle anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

Hun håber, at det på den måde kan lykkes at holde smitten nede - også over vinteren.

- Der er rigtig meget af det her, som skolerne og daginstitutionerne også gjorde sidste år. Men det er klart, at sidste år havde de længere tid til at forberede sig. Nu er det kommet lidt hurtigere, siger May-Britt Kullberg til regionalmediet.

Hvornår tiltagene konkret tages i brug i Aarhus, afhænger af, hvor hurtigt man kan blive klar de forskellige steder.

Ud over de kommuner, som allerede er i gang, står en række kommuner til at kunne komme i samme situation inden længe.

I hvert fald har yderligere otte kommuner et incidenstal over 350. Det gælder for eksempel Kolding, Nordfyn og Skanderborg. Og tallene fra de seneste dage viser, at de er stigende.

/ritzau/