To ud af tre rygere vil kvitte cigaretterne

Nye tal tyder på et stort potentiale for at få langt færre rygere i fremtiden, mener Lungeforeningen.

To ud af tre rygere vil gerne stoppe.

Det viser ny rapport, som blandt andre Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen står bag.

Danmarks Statistik har i rapporten spurgt en række danskere, der enten ryger fast eller lejlighedsvist, om de gerne vil stoppe.

65 procent af dem, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, ønsker at kvitte cigaretterne.

Hvis man udelukkende spørger de faste rygere, er tallet 71 procent.

I undersøgelsen er det også blevet kortlagt, hvor mange af dem, der har forsøgt sig med rygestop, som har fået hjælp af rygestoprådgivning og rygestopmedicin, og hvor mange der er stoppet uden.

60 procent af dem, der har forsøgt rygestop, har gjort det uden hjælp.

Ifølge Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen, viser rapporten, at der er et stort potentiale for i sidste ende at redde menneskeliv.

Men det kræver, at folk får den rigtige hjælp, lyder det.

- Nikotinerstatning hjælper faktisk. Det ved vi. Det kan være nikotintyggegummi eller nikotinplaster. Nogle kan klare en kold tyrker, men rigtig mange har gavn af at få hjælp til at stoppe med at ryge, siger Torben Mogensen.

Han er ikke overrasket over tallene. Man ved godt, siger formanden, at mange rygere gerne vil stoppe.

- Potentialet ligger i erkendelsen af, hvor svært det er at stoppe med at ryge. Det der med, at folk bare skal tage sig sammen og ranke ryggen, går ikke. Der er en grund til, at folk ikke holder op med at ryge, selv om de gerne vil. Hjernen og kroppens krav om nikotin er så stort, siger han.

Det er særligt de unge, der gerne vil stoppe med at ryge. I aldersgruppen 15-29 år har cirka 51 procent af rygerne forsøgt sig med et rygestop.

Torben Mogensen siger, at selv om man ikke lykkes med et rygestop i første omgang, skal man ikke give op.

- Det skal man ikke være ked af. Op på hesten igen, siger han.

