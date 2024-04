To ud af tre vil have store bededag genindført

To ud af tre danskere mener, at store bededag bør genindføres som helligdag.

Det viser en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Regeringen og De Radikale stemte sidste år - efter måneders debat og modstand - for at afskaffe store bededag som en helligdag og dermed give befolkningen en ekstra arbejdsdag.

En beslutning, som mange danskere ifølge målingen, ikke er tilfredse med.

Helt præcist 64,7 procent af de adspurgte svarer "ja" til, at store bededag bør genindføres som helligdag.

23,3 procent svarer "nej", mens 12 procent af de adspurgte svarer "ved ikke".

1029 vælgere har svaret på spørgsmålet.

Politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, kalder det "et overgreb på befolkningen", at regeringen fjernede helligdagen.

Argumentet for afskaffelsen var, at det skulle give flere penge i statskassen, som særligt skulle bruges til at øge forsvarsudgifterne.

Men det har siden vist sig, at de offentlige kasser er langt mere robuste, end man troede.

- Det kunne være et argument for, at regeringen lægger sig fladt ned, siger undskyld til danskerne og genindfører helligdagen, lyder det fra Dragsted, som vil gå til valg på genindførelse.

Den udmelding er Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, enig i.

- Der blev sat en fuldstændig falsk forudsætning op, hvor man begrundede afskaffelsen med Putins angreb på Ukraine, og man derfor skulle finansiere forsvaret på den her måde, siger hun.

- Siden da er det væltet ud med milliarder fra Finansministeriet, og man har opjusteret råderummet flere gange siden. Så det holder ikke, siger Støjberg, som går til valg på en genindførelse af helligdagen.

Dansk Folkeparti går også til valg på at genindføre store bededag, lyder det fra Morten Messerschmidt, som selv tager til Færøerne fredag, hvor dagen stadig er en helligdag, for at fejre store bededag.

Politisk ordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund skriver i en kommentar, at han "vedkender, at regeringen ikke alene træffer populære beslutninger".

- Vi træffer heller ikke beslutninger ud fra meningsmålinger, men ud fra, hvad vi vurderer, er det rigtige og til størst gavn for Danmark. Ikke mindst i en tid hvor vi ser store årgange gå på pension og små årgange komme ind på arbejdsmarkedet, er vi nødt til også at sikre mere arbejdskraft, lyder det fra Rasmus Stoklund.

