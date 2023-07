Udbud begynder for cirka fem milliarder kubikmeter gas i Nordsøen

Energistyrelsen har åbnet et miniudbud for indvinding og efterforskning af et nyt gasfelt i Nordsøen

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside torsdag. Udbuddet har tidligere ført til kritik fra grønne organisationer.

Interesserede olie- og gasselskaber kan frem til 15. oktober søge om tilladelse til indvinding i det såkaldte Elly-Luke-område. Her estimeres det, at der kan være omkring 5,2 milliarder kubikmeter gas.

Potentialet i feltet svarer til cirka to og en halv gange det årlige gasforbrug i Danmark, hvilket betragtes som forholdsvis beskedent.

- Årsagen til minirunden er, at Energistyrelsen har modtaget en uopfordret ansøgning på området, skriver styrelsen.

Det er virksomheden BlueNord, der har ansøgt, oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i april. Det var den første uopfordrede efterforskningsansøgning på et ikke-licensbelagt område af den danske del af Nordsøen siden Nordsøaftalen.

Den nye udbudsrunde har ført til kritik af regeringen for klimahykleri fra grønne organisationer samt SF, Enhedslisten og Alternativet.

Den socialdemokratiske regering medstiftede i 2021 en international alliance, som går ud på, at det skal være slut med olie og gas.

Nordsøaftalen fra 2020 sætter derudover en slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Aftalen holdt en dør åben for at udstede nye licenser for at sikre langsigtede vilkår for branchen frem mod slutdatoen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har afvist, at der skulle være tale om dobbeltmoral. Han mener, at det nye miniudbud ligger inden for aftalerne.

- Det ændrer hverken ved vores klimamål, gasforbrug eller slutdatoen for udvindingen, sagde han i en pressemeddelelse i april.

- Regeringens mål om 100 procent grøn gas i 2030 står fast. Til gengæld vil en potentiel ny gasproduktion bidrage til Europas forsyningssikkerhed.

Energistyrelsens har vurderet, at en mulig produktion kan starte om fire til seks år. Den vil kunne strække sig 15 år frem og være afsluttet inden 2050.

/ritzau/