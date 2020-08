Udbud på ny grønlandsk lufthavn stoppet - bud var for dyre

Grønlands lufthavnsselskab annullerer udbud på del af et historisk stort lufthavnsbyggeri.

Udbuddet af en del af historisk lufthavnsbyggeri i Grønland er annulleret.

Det sker, fordi lufthavnsselskabet Kalaallit Airports Domestic ikke kan holde budget med de tilbud, der er modtaget på at bygge en ny lufthavn i Qaqortoq.

Projektet bliver derfor langt dyrere end forventet. Grønland og Danmark skal efter planen deles om regningen.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Planen var, at aftalen om et udbud skulle have været landet i maj. Det skete ikke.

Selv efter forhandlinger om prisnedslag med to tilbudsgivende selskaber og et forsøg for at få flere penge fra Naalakkersuisut, den grønlandske regering, kan enderne stadig ikke mødes.

/ritzau/