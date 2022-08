Uddannelse sætter mod og nysgerrighed på skemaet

Når studieåret i denne uge starter for 2000 nye studerende på Erhvervsakademi Aarhus, er mod, nysgerrighed og vedholdenhed en del af undervisningen for mange af de kommende it-arkitekter, jordbrugsteknologer, bachelorer i innovation og entreprenørskab. Forsøger har kørt i mindre skala siden 2018, men på sigt skal karakteregenskaber og personlige kompetencer på skemaet for alle studerende i en eller anden form.

Susanne Østergaard Olsen, du er lektor på Erhvervsakademi Aarhus og leder projektet. Hvorfor undervise i karakteregenskaber?