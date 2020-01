Uddannelsesminister vil afskaffe minuskarakter

SF vil ændre skala, så karakteren -3 fjernes. Uddannelsesministeren er enig i, at minuskarakteren bør droppes.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil af med karakteren -3 på karakterskalaen.

Det fortæller hun til DR Nyheder.

Ministerens budskab kommer, efter at SF er kommet med et forslag om en ny karakterskala.

- Blandt andet lytter jeg mig til, at de gerne vil af med minuskarakteren. Den følelse har jeg også som minister, må jeg sige, siger Ane Halsboe-Jørgensen til DR Nyheder.

- Det virker forkert på mig, at vi kan bedømme vores børn og unge med minuskarakterer.

- Det signal der ligger i det, det er jeg ikke tilhænger af, lyder det fra ministeren.

Minuskarakteren, som ministeren ønsker at droppe, gives for den "helt uacceptable præstation".

Karakterskalaen har i dag syv trin: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. For at bestå skal man mindst have karakteren 02.

SF foreslår ifølge DR Nyheder, at karakterskalaen skal laves om, så den i stedet har trinnene 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12, hvor karakteren 2 eller højere er bestået.

Ane Halsboe-Jørgensen ønsker dog ifølge DR Nyheder ikke at sige, om hun støtter det fulde SF-forslag.

/ritzau/