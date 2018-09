Uddannelsesminister vil give studerende mere frihed

Med sit første større udspil vil uddannelsesministeren skabe mere fleksibilitet på universitetsuddannelserne.

Uddannelse er noget, man er i gang med hele livet - og det skal i højere grad afspejle sig i den måde, uddannelsessystemet er indrettet på.

Det mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), skriver Berlingske.

Derfor er den nyligt udnævnte ministers første større udspil et opgør med "et for statisk system", hvor man som hovedregel bruger fem eller seks år i streg på universitetet og får lagt linjen for ens fremtidige karriere.

- Sådan er verden ikke i dag. Det må gerne være lidt mere rodet. Det er min kongstanke, at vi er nødt til at gøre universitetsuddannelserne mere fleksible for de studerende, så de i højere grad passer til et arbejdsmarked, der også roder mere end tidligere, siger han til Berlingske.

Udspillet, der præsenteres mandag på CBS, indeholder blandt andet fire initiativer, der skal give de studerende mere fleksibilitet.

Regeringen vil øge de universitetsstuderendes mulighed for at tage en pause fra studiet efter en bacheloruddannelse og i stedet samle erhvervserfaring eller tage et udlandsophold. Og så først senere vende tilbage på kandidatuddannelsen.

Det skal ske ved at udvide det såkaldte retskrav til at gælde i tre år.

Gennem flere år har retskravet for studerende været omdiskuteret.

I dag har studerende kun krav på en plads på deres såkaldte "naturlige overbygning", hvis de begynder direkte efter en afsluttet bachelor.

- Mange har en appetit på at være ude og prøve deres uddannelse af på arbejdsmarkedet efter deres bachelor, men de tør ikke gå ud for at tage et job i to eller tre år, fordi de er bange for ikke at kunne komme tilbage og tage en kandidatuddannelse, siger Ahlers til Berlingske.

- Det kan de ikke, som lovgivningen er i dag, og derfor vil vi ændre det.

Sidste år færdiggjorde 24.000 studerende en kandidatuddannelse. 85 procent af dem tog kandidaten direkte i forlængelse af deres bachelor.

Ahlers ambition er, at andelen skal ned på 60 procent, så flere tager en tur ud i erhvervslivet undervejs i deres uddannelse.

Han vil desuden sætte gang i en dialog med virksomheder for at forbedre mulighederne for arbejdsmarkedet for bachelorer.

