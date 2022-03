Uden russisk gas har Danmark stadig et par esser i baghånden

Hvis Europa eller Rusland vælger at kappe gasbåndene, vil begge parter rammes hårdt. Hvis det skulle ske, har Danmark har dog en række knapper at trykke på

Tiden er inde til frigørelse fra russisk gas. Det var meldingen fra regeringen på et pressemøde søndag aften. Om det betyder i morgen, om en måned eller flere år vides ikke, men allerede nu skal indbyggere og industri forberede sig på, at det kan blive en realitet. I mandags truede den russiske vicepremiererminister, Alexander Novak, ifølge Ritzau med at lukke gasledningen Nord Stream 1, der forbinder Rusland og Europa med russisk naturgas - og i går svarede EU-Kommissionen med en målsætning om at reducere købet af russisk gas med to tredjedele inden årets udgang.