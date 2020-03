Uden test må ansatte ikke arbejde

* Det er generelt kun alvorligt syge, der bliver testet for, om de er smittet med coronavirus eller ej.

* Onsdag kom Sundhedsstyrelsen så med nye retningslinjer, som også skal gøre det muligt for personale i sundheds- og ældresektoren at blive testet. Testen skal foretages på et laboratorie eller et sygehus.

* Hvis ikke ansatte med lette symptomer er frikendt for coronavirus, skal de blive hjemme i 14 dage og vente med at komme på arbejde, til 48 timer efter at de ikke længere har symptomer.

/ritzau/