Udendørsmotion fylder mere: Vandreture topper aktivitetsliste

Motion ude i naturen og uden for de traditionelle idrætsforeningen blomstrer.

Den fri natur danner i stigende grad rammerne, når der skal dyrkes motion, viser en undersøgelse som projektet Bevæg Dig For Livet har foretaget i 29 kommuner.

I nogle år har projektet fulgt kommuner, hvor der bliver gjort en indsats for at få borgerne til at røre sig. Og det har kastet blandt andet en del flere vandretur af sig, viser en stikprøve af 69.000 personer i år.

- Det helt centrale fund i årets rapport er selvfølgelig præget af den corona-tid, vi er i: Det er helt sikkert, at danskerne er blevet meget mere aktive udendørs, end de har været før i tiden, siger Per Nedergaard Rasmussen, der er Dansk Idrætsforbunds leder af projektet.

Årets rapport er naturligt nok præget af, at corona-nedlukningerne har givet mange bedre muligheder for at finde lige den tid, som de havde brug for, så de kunne komme i gang med at røre sig.

Det har også ført til en anden tendens, som Per Nedergaard Rasmussen bider mærke i.

- Størstedelen af dem, der er kommet i gang, i det man kalder selv-organiseret fællesskaber. Altså i grupper, hvor man mødes, uden som sådan at være en organiseret forening, siger han.

Efter nogle år med lignende undersøgelse har Per Nedergaard Rasmussen også dannet sig et billede af, hvem kommunerne mangler at lokke til at røre sig mere.

- Over halvdelen af de inaktive i vores studier er rimeligt nemme at motivere. De mangler lige det sidste skub eller en, der siger: Skal du ikke lige med på det her hold? Det er forholdsvist taknemmeligt at arbejde med dem, siger han.

- Men dem, som også betyder rigtig meget for kommunerne og for os samfundsøkonomisk at få i gang, er jo dem, der kræver lidt mere. Det er især folk, der også på andre områder er udsatte.

- Det er typiske også folk med kortere uddannelser. Det er typisk også folk med skavanker. Det er de her grupper, der betyder rigtig meget for os at få arbejdet med.

For den sidstnævnte gruppe fungerer de traditionelle foreninger godt, forklarer Per Nedergaard Rasmussen.

Her er projektet også begyndt at tænke lidt ud af boksen, så det ikke udelukkende er i deciderede sportsforeninger, man kan snige de fysiske aktiviteter ind.

- I en del af vores kommuner arbejder vi med at tage udgangspunkt i nogle af de grupper, de er i i forvejen, forklarer han.

- Det kan være en strikkeklub eller et kor, som man tager udgangspunkt i, og derigennem får mere bevægelse ind i deres dagligdag.

Som eksempel fortæller Per Nedergaard Rasmussen, at han har hørt, at man synger bedre efter en gåtur.

