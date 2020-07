Udenlandske arbejdstagere uden symptomer kan nu få coronatest

En ny teststrategi bliver nu sat i værk for at undgå at udenlandske arbejdstagere tager coronasmitte med.

Gennem coronaepidemien har udenlandsk arbejdskraft fra lande med udbredt coronasmitte kunnet krydse grænsen til Danmark. Det har skabt utryghed på blandt andet byggepladser.

I en pressemeddelelse skriver Beskæftigelsesministeriet, at udenlandske arbejdstagere uden et dansk personnummer nu kan få taget coronatest, selv om de ikke har symptomer.

Faktisk bliver arbejdstagere fra højrisikolande direkte opfordret til at blive testet, hurtigst muligt efter at de er ankommet til Danmark.

Alle kan dog bruge muligheden for at blive testet.

Arbejdstagere, som rejser ind, vil kunne tage testen ved udvalgte grænseovergange eller i en mobil teststation.

Regionerne er i øjeblikket ved at rulle en ordning med testbiler ud, der kører rundt i landet.

Danmark har under hele coronaepidemien holdt grænserne åbne for arbejdskraft, der indrejser fra udlandet.

I slutningen af april bebudede regeringen så en række tiltag, der skal mindske risikoen for, at vandrende arbejdstagere tager coronasmitte med, når de rejser ind og ud af Danmark for at arbejde.

Et af tiltagene er en teststrategi, som altså iværksættes nu.

/ritzau/