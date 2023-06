Udenlandske hospitaler afviser danske kræftpatienter

Det er urealistisk at ville sende ventende danske kræftpatienter til behandling i udlandet.

Det viser en række nylige rapporter fra regionerne, skriver Berlingske torsdag.

Regeringen har ellers foreslået at afsætte penge til at sende flere patienter til udlandet for at lette byrden på det pressede kræftområde.

Men udenlandske hospitaler takker i høj grad nej til at modtage danske patienter, skriver Berlingske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), betegner regeringens forslag som et spil for galleriet.

- Det med at foregøgle at folk kan blive behandlet i udlandet, handler mest om, at det ser godt ud politisk. Men i virkelighedens verden kan det ikke lade sig gøre. Der kan ikke skaffes de fornødne behandlingstilbud i udlandet, og patienterne ønsker dem heller ikke, siger han til Berlingske.

Eksempelvis er Region Midtjylland blevet afvist af hospitaler i Houston i USA, Paris i Frankrig og Wien i Østrig samt Norge, Finland, Island og Sverige, skriver Berlingske.

Det er tidligere kommet frem, at en række kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital er blevet opereret for sent.

Men de maksimale ventetider på kræftområdet overskrides i hele landet, viser nylige redegørelser, som er lavet af de fem regioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

I maj annoncerede regeringen en ny kræftpakke.

Samtidig er 400 millioner kroner blevet afsat i år og næste år til en genopretning af kræftområdet.

- Kræft er en folkesygdom i Danmark. Og vi ved, at en tidlig indsats - at man finder det hurtigt og får en behandling hurtigt - er vigtig, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) for nylig.

- Derfor er jeg ikke tilfreds, og det er ikke godt nok. Det bekræfter behovet for at få lavet en ny kræftpakke, så der kan blive rettet op på det her hurtigst muligt.

/ritzau/