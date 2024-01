Udenlandske læger skal hurtigere i job med genvej

Udenlandsk sundhedspersonale som læger og sygeplejersker fra lande uden for EU skal hurtigere kunne bidrage i det danske sundhedsvæsen.

Det er målet med en såkaldt shortcut-autorisationsproces - altså en genvej - som regeringen nu foreslår.

- Vi har hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft i vores sundhedsvæsen, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V).

- Men vi ser desværre også, at der er rigtig mange dygtige udenlandske sygeplejersker og læger, som oplever, at de nuværende regler spænder ben, for at man kan komme ud at give en hånd med og bidrage.

Sophie Løhde indleder fredag forhandlinger med Folketingets partier om styrket rekruttering af udenlandsk sundhedspersonale.

Konkret vil genvejen betyde, at punkt fem ud af seks i den normale ansøgningsproces, evalueringsansættelse på to hospitaler i et år, rykkes frem, så det kan gøres, sideløbende med at øvrige betingelser for at få dansk autorisation gennemføres.

Ansøgeren skal dog have et konkret ansættelsestilbud på hånden, uddyber Sophie Løhde og pointerer:

- Det vil fortsat være sådan, at arbejdsgiveren skal sikre sig, at man kan tale, læse og skrive dansk.

I dag skal eksempelvis en udenlandsk læge først have bestået en sprogprøve i dansk, bestået medicinske fagprøver og bestået et kursus i dansk sundhedslovgivning, før lægen kan få en evalueringsansættelse.

Inden da skal ens uddannelse i udlandet vurderes egnet til at blive afprøvet i praksis. Her har ventetiderne været lange hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

På baggrund af blandt andet artikler i Jyllands-Posten undersøgte Folketingets Ombudsmand i starten af 2022 ventetiderne.

Her blev det konkluderet, at selve vurderingen af uddannelsen kun tager mellem to og fem dage. Men alligevel var ventetiden på styrelsens vurdering steget fra cirka ti måneder i 2018 til cirka tre år.

Og den ventetid var alt for lang, lød det fra ombudsmanden.

Siden da er billedet dog blevet vendt.

Efter bevillinger til flere sagsbehandlere på både finanslov og gennem akutplaner har Styrelsen for Patientsikkerhed fået nedbragt ventetiderne.

For udenlandske læger er ventetiden på vurderingen nu nede på to måneder, oplyser Sundhedsministeriet.

