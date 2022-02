Udenlandske læger venter tre år på autorisation

Ombudsmanden slår onsdag fast, at styrelse er meget langsommelig, når det kommer til at godkende læger.

Ventetiden for udenlandske læger, der søger om autorisation i Danmark, er alt for lang. Det slår Folketingets Ombudsmand fast onsdag.

Ombudsmandens undersøgelse viser, at ventetiden hos Styrelsen for Patientsikkerhed er omkring tre år.

Det en stigning fra omkring ti måneder i 2018, selv om den konkrete vurderingen af kun tager mellem to og fem dage, konstaterer Folketingets Ombudsmand.

- Det er alt for lang tid. Ikke mindst når man tager i betragtning, at sagerne i realiteten ligger stille i stort set hele denne periode, og at sagerne normalt er ukomplicerede og hurtige at behandle, skriver Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i en pressemeddelelse.

Sagen om den ekstremt lange sagsbehandlingstid blev sidste år bragt til torvs i Jyllands-Posten, da der er lægemangel i Danmark, og det derfor vil være formålstjenstligt at læger, der både kan, vil og må arbejde i Danmark, gør det.

Styrelsen for Patientsikkerhed har forklaret til Ombudsmanden, at den lange sagsbehandlingstid er en konsekvens af, at der kun er ansat 1,5 årsværk til at behandle ansøgningerne. 30. juni var der 1224 ansøgninger der ventede.

- Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst til Folketingets Ombudsmand, at ministeriet og styrelsen er gået i gang med at analysere, hvordan processen i autorisationssager kan optimeres med henblik på at forkorte liggetiderne og føre ansøgerne bedre gennem forløbet, skriver Ombudsmanden.

Processen for at få dansk autorisation for en læge, der er uddannet uden for EU, er først en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed og derefter en række prøver.

Det er første del, der har lang ventetid.

I finansloven for 2022 er det afsat et tocifret millionbeløb til at nedbringe ventetiden.

- Det er jo helt absurd. Vi har dygtige og velkvalificerede læger, der lever op til alle sprogkrav, som vi har desperat har brug for, som ikke kan komme ud og virke på grund af administrative benspænd, sagde Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, i den forbindelse.

/ritzau/