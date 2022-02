Udenlandske studerendes SU-gæld har rundet milliarden

Tusindvis af udenlandske studerende, der har læst på danske læreanstalter, forlader landet uden at betale de penge tilbage, som de har modtaget fra Statens Uddannelsesstøtte.

Regeringen siger, at den forsøger at bremse den udvikling, men det har den ifølge Akademikerbladet endnu ikke formået.

Tværtimod voksede udlændinges SU-gæld i 2021 med 156 millioner kroner, så beløbet ved udgangen af året rundede én milliard kroner.

Det fremgår af nye tal, som Akademikerbladet har fået fra Gældsstyrelsen.

Tallene viser, at den 31. december 2021 skyldte 16.800 udlændinge fra EU og tredjeverdenslande samlet den danske stat 1139 millioner kroner i SU-gæld.

De Konservative er stærkt utilfredse med, at beløbet trods regeringens løfte fortsætter med at vokse.

- Det kan ikke passe, at man ikke kan bremse udviklingen, så udlændinge får en gratis uddannelse og så bare efterlader en stor regning til danskerne ved grænsen. Det er en hån mod de danske skatteborgere, siger uddannelsesordfører Gitte Willumsen (K) til Akademikerbladet.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) forsikrer, at regeringen har fokus på problemet. Men han erkender, at det ikke er sådan lige til.

- Som udgangspunkt har Gældsstyrelsen ikke myndighed til at tvangsinddrive SU-gæld i udlandet, og der er desværre ingen tvivl om, at det her er et område, som fortsat giver os udfordringer, siger han.

- Regeringen er i løbende dialog med landene omkring os, så vi kan få kradset pengene hjem igen.

/ritzau/