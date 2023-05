Udenlandske vognmænd skylder millioner i parkeringsbøder

En lang række udenlandske lastbilchauffører parkerer ulovligt og får bagefter ikke betalt p-bøden.

Det viser nye tal, der dokumenterer en større milliongæld i p-afgifter fra udenlandske lastbiler.

I et svar til Transportudvalget har transportminister Thomas Danielsen (V) indhentet oplysninger fra Færdselsstyrelsen, der angiver, at der for udenlandske køretøjer parkeret ulovligt er udstedt 11.116 afgifter fra 1 januar 2019 til 2. maj 2023.

Af dem er 7116 ubetalte.

De ubetalte bøder beløber sig til en sum på over 14,5 millioner kroner, og ministeren er bestemt ikke tilfreds med situationen.

- Det hører ingen steder hjemme og er under al kritik. Derfor har jeg samlet alle partier i Folketinget for at præsentere nogle forslag til, hvad vi kan gøre for at sanktionere, siger han.

Færdselsstyrelsen har en engelsk samarbejdspartner kaldet Euro Parking Collection (EPC), der har tilladelse til at indkræve bøder af udenlandske køretøjer.

Men de får langt fra fat i alle og tager selv en procentdel af de penge, de får inddrevet.

Hos vognmændene mødes sagen med forargelse.

Erik Østergaard, direktør i brancheorganisationen Danske Vognmænd, DTL, siger, at det krænker danske vognmænds retsfølelse, at udenlandske lastbiler slipper afsted med ikke at betale bøderne.

- Vi havde et møde med transportministeren i januar, hvor han lovede, at han ville få sat fokus på det. Det gjorde hans forgænger også, men der sker ikke rigtig noget.

- Det har stået på i årevis, og det er penge, der forsvinder ud af den danske statskasse.

Østergaard anerkender, at EPC lykkedes med at få nogle bøder betalt, men kalder det "en dråbe i havet".

Han har et bud på en løsning. Hvis en udenlandsk chauffør får en p-bøde og i forvejen har en ubetalt en af slagsen, bør Færdselsstyrelsen klampe vognen, så den ikke kan køre videre, indtil bøden er betalt.

Det vil altså konkret betyde, at vognen bliver låst med et værktøj, så den ikke kan køre længere.

Thomas Danielsen siger, at det er en af de modeller, han har bragt i spil over for Folketingets ordførere.

- Det er et af de værktøjer, vi er ved at undersøge, siger han.

Danielsen siger, at det derudover handler om at få flere lande til at samarbejde om at få indkrævet bøderne.

/ritzau/