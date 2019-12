Udenrigsministeriet afviser dansk pres på Færøerne i 5G-sag

Danmark har ifølge Udenrigsministeriet ikke bedt Færøerne om at fravælge Huawei som leverandør af 5G-netværk.

Det er forkert, at Danmark skulle have lagt pres på Færøerne for at få landet til at fravælge den kinesiske telegigant Huawei som leverandør af Færøernes 5G-netværk.

Det meddeler Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Udenrigsministeriet oplyser, at det ikke er korrekt, som det fremgår af pressen, "at det danske udenrigsministerium har nævnt for landsstyret, at det ifølge Forsvarsministeriet ville være bedst ikke at vælge Huawei som leverandør af 5G-netværk".

Berlingske erfarede tirsdag, at Kinas ambassadør i Danmark, Feng Tie, har truet topfolk i det færøske landsstyre. Målet skulle være at få dem til at vælge Huawei som 5G-leverandør.

Truslen skulle have gået på, at Kina ville droppe en frihandelsaftale med Færøerne, hvis ikke landet valgte Huawei.

Mens Kinas ambassade i Danmark endnu ikke har kommenteret denne del af historien, så afviser Udenrigsministeriet altså, at Danmark har rådet Færøerne til at droppe Huawei, som det ellers fremgår af en hemmelig lydoptagelse ifølge Berlingske.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger i pressemeddelelsen, at han ikke vil kommentere den lydoptagelse, som der på Færøerne er nedlagt fogedforbud mod at videreformidle.

Samtidig afviser Udenrigsministeriet, at det skulle have blandet sig i landsstyrets beslutning om at søge et fogedforbud.

På lydoptagelsen bliver der angiveligt refereret indhold af et møde om sagen.

Her skulle den færøske lagmand, Bárður Nielsen, over for Feng Tie have afvist, at den færøske regering ville blande sig i, hvem det færøske teleselskab Føroya Tele valgte som 5G-leverandør.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tirsdag i Folketingssalen, at Færøerne selv bestemmer, hvem landet vil vælge til at stå for 5G-netværket.

Samme melding kommer fra Jeppe Kofod.

- Det er også vigtigt for mig at understrege, at teleområdet er et hjemtaget område. Valg af 5G-leverandør ligger derfor hos Færøerne selv.

- Som udenrigsminister vil jeg slå fast, at det er afgørende, at udenrigspolitik er baseret på, at både vi og vores samarbejdspartnere udviser gensidig respekt og følger de internationale spilleregler.

- Det er grundlaget for dansk udenrigspolitik. Det er sådan, vi arbejder med andre lande og sådan, vi arbejder med Kina, som vi har et godt partnerskab med, siger udenrigsministeren.

Blandt andre Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, og Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, har meddelt, at de ønsker at drøfte sagen på et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

- Jeg forstår, at der er et ønske om at drøfte sagen på torsdag i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Det ser jeg frem til, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/