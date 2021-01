Udenrigsminister gav Trumps ambassadør en diplomatisk opsang

Jeppe Kofod har ringet til USA's ambassadør. Normalt er det uhørt med sådanne opkald ifølge ministeren.

En diplomatisk opsang eller en regulær skideballe.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ringede efter demonstranters indtrængning i den amerikanske kongres torsdag til den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands.

Budskabet var, at den afgående præsident, Donald Trump, skulle erkende sit nederlag ved valget i november sidste år og sørge for en fredelig overgang.

Den slags opkald til en repræsentant fra et andet land, som er blandt Danmarks nærmeste allierede, er med Kofods egne ord "uhørt".

- Det, der skete i går, var så vildt, at jeg synes, det var vigtigt at sende et klart signal til Trump og hans folk om, at nu må de erkende nederlaget og stoppe bidrag til vold, underminering og angreb på demokratiet, siger Jeppe Kofod.

Han afviser at uddybe, hvordan hun tog imod budskabet.

Processen med at godkende valgresultatet blev afbrudt onsdag aften dansk tid, da hundredvis af Trump-støtter trængte ind i kongresbygningen i Washington.

I alt fire personer har ifølge politiet mistet livet i forbindelse med urolighederne.

Torsdag morgen dansk tid lovede Trump en velordnet overdragelse af præsidentposten til Joe Biden 20. januar.

- Det skal vi klart holde præsidenten op på, og jeg stiller mig bag de kræfter, der arbejder for en demokratisk, fredelig og værdig overgang for en ny administration, siger Jeppe Kofod.

Modsat andre præsidenter de seneste 30 år lykkedes det ikke Trump at genvinde præsidentposten.

Han har mere end antydet, at han vil stille op på ny i 2024.

- Det er noget, de må kigge på selv i USA. For mig er det stærkt bekymrende, hvis ikke præsidenten med sit embede forsvarer demokratiet, men giver medløb til angreb fra demokratiets fjender, som også er Trump-tilhængere.

- Som præsident har man et særligt ansvar for at sige fra og stille sig på demokratiets side uanset sin politiske holdning, siger Jeppe Kofod.

Trump delte blandt andet en video under urolighederne ved Kongressen, hvor han opfordrede sine tilhængere til at gå hjem. Samtidig gentog han sine udokumenterede påstande om valgsnyd.

/ritzau/