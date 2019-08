Udenrigsminister har fokus på fortsat lavspænding i Arktis

Jeppe Kofod ser frem til at drøfte med Donald Trump, hvordan samarbejdet mellem Danmark og USA opretholdes.

For Danmark er det vigtigt at undgå konflikter og militæroprustning i Arktis, og netop det vil blive drøftet, når den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer på besøg i Danmark til september.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S):

- USA og kongeriget Danmark er tætte samarbejdspartnere i Arktis. Vi er to af de blot fem arktiske kyststater, og det er vigtigt for os at sikre et fortsat konstruktivt samarbejde og lavspænding i det arktiske område.

Donald Trump og førstedamen, Melania Trump, kommer til Danmark på et officielt statsbesøg 2.-3. september. Han er blevet inviteret af dronning Margrethe.

Under sit besøg skal Donald Trump mødes med statsminister Mette Frederiksen, men også Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre), og den færøske lagmand.

