Udenrigsminister: Tyrkiet skal holde flygtningeaftale

Flygtninge, der har opholdt sig i Tyrkiet, begynder igen at rejse mod Europa. Det bekymrer udenrigsministeren.

Tyrkiet er begyndt at lade flygtninge, der opholder sig i landet, rejse videre mod Europa. Det er en alvorlig situation, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til TV2.

Han siger, at der må lægges pres på parterne i Syrien for at skabe fred. Og så mener han, at Tyrkiet skal standse strømmen af flygtninge.

- Vi skal huske på, at der ligger en klokkeklar aftale med Tyrkiet og Erdogan (Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan, red.), hvor vi hjælper landet med at håndtere flygtningene i nærområdet, så de hurtigt kan vende hjem, når der er fred.

- Så at han sender flygtninge mod Europa, det skal han selvfølgelig ikke gøre, siger Jeppe Kofod til TV2.

Udenrigsministeren henviser til den aftale, EU indgik med Tyrkiet oven på den store tilstrømning af flygtning fra blandt andet Syrien i 2015.

Her sagde Tyrkiet "ja" til at håndtere og stoppe flygtningestrømmen mod et større økonomisk bidrag.

Recep Erdogan sagde dog fredag, at han igen har "åbnet dørene". Det sker efter, at der er fornyede kampe i den syriske provins Idlib.

De foregår nu mellem tyrkisk støttede oprørere og tyrkiske tropper på den ene side og russisk-støttede syriske tropper på den anden.

I denne uge er EU's udenrigsministre indkaldt til hastemøde for at diskutere de nye kampe samt det nye flygtningepres på Europas ydre grænser.

- Vi skal sikre vores ydre grænser og så lægge pres på parterne, så der kommer ro i Idlib, siger Jeppe Kofod til TV2.

Det nye pres på specielt Grækenlands grænse til Tyrkiet har vækket diskussionen om flygtninge i Danmark igen.

Søndag skrev Dansk Folkepartis Søren Espersen på det sociale medie Twitter:

- Tak til de modige grænsebetjente, Grækenland har sat ind for at forsvare sig. Lige nu kæmper betjentene for at holde migrant-horderne væk.

- Disse har intet som helst at gøre i Grækenland. Herhjemme må regeringen sætte gang i et effektivt grænsehegn. Spørg Ungarn, hvordan man gør!

/ritzau/