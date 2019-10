Udenrigsminister: USA's handelsangreb skader dansk handel

Det er stærkt bekymrende og urimeligt, at USA vil lægge told på danske varer, mener Jeppe Kofod (S).

Det er urimeligt, at USA vil skade dansk handel ved at lægge told på danske virksomheders varer. Nu bør EU-Kommissionen række hånden ud til USA for at finde en forhandlingsløsning.

Det mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Det er meget ærgerligt og stærkt bekymrende, at USA ikke har valgt at finde en forhandlingsløsning, siger Jeppe Kofod.

Han er ærgerlig over, at USA har valgt at ramme danske virksomheder, der kommer i klemme.

- For Danmark er det her særligt ærgerligt, fordi USA er en rigtig vigtig samhandelspartner for os og skaber mange arbejdspladser herhjemme, siger udenrigsministeren.

Den amerikanske regering offentliggjorde onsdag, at USA vil sætte tolden i vejret på hundredvis af varer produceret i EU. De øgede toldsatser bliver ifølge planen indført 18. oktober.

Meldingen kom, kort tid efter at Verdenshandelsorganisationen (WTO) gav USA's regering lov til at gå til modangreb på EU for at have støttet flyproducenten Airbus med ulovlige statstilskud.

Nu bør Danmark og resten af EU række hånden ud til USA igen for at finde en løsning, mener Jeppe Kofod. Hvis ikke der findes en løsning, vil det eskalere situationen.

- Det kan godt være, det vil skade europæerne nu, men næste år kommer det til at skade amerikanerne, siger han med henvisning til, at EU vil indføre told på amerikanske varer, hvis ikke der findes en løsning.

Han opfodrer derfor EU-Kommissionen til at henvende sig til den amerikanske regering for at undgå, at toldsatserne træder i kraft.

- Jeg synes, vi skal lægge fornyet pres på USA. Det er ikke rimeligt, at vi bliver straffet med denne her straftold – så det er urimeligt, det der sker for danske virksomheder og dansk eksport.

Handelsangrebet rammer en lang række forskellige EU-varer. Eksempelvis vil USA lægge ti procent ekstra told på fly fra Frankrig, Tyskland, Spanien og Storbritannien.

For Danmark betyder de forhøjede toldsatser, at der kommer 25 procent told på eksport af blandt andet blåskimmelost og pølser.

/ritzau/