Udenrigsministeren vil ikke kommentere Kinas krav til JP

Jeppe Kofod blander sig uden om Kinas krav om en undskyldning fra Jyllands-Posten om satiretegning.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afviser tirsdag forud for et møde i EU at forholde sig til, at Kina har bedt Jyllands-Posten om en undskyldning for en satiretegning bragt i avisen.

Tegningen viser det kinesiske flag præget med coronavirus. Det florerer lige nu i Kina, hvor flere end 100 er døde.

- Jeg vil gerne understrege, at vi har ytringsfrihed. Det tilkommer ikke mig at debattere satiretegninger og kommentere dem.

- Vi har en grundlovssikret ytringsfrihed. Og det er vigtigt at slå fast. Så det tilkommer ikke mig eller regeringen at kommentere på satiretegninger, gentager udenrigsministeren flere gange før mødet.

Jeppe Kofod begyndte med at udtrykke sin støtte til Kina i forbindelse med virusset, der har påvirket landet stærkt.

- Jeg vil starte med at sige, at vi fra den danske regerings side har kæmpe sympati med den kinesiske befolkning og Kina i forhold til den dødelige virus, vi ser.

- Vi ser, at kinesiske myndigheder gør alt, hvad de kan, for at inddæmme denne her virus. Og vi vil gerne takke for samarbejdet omkring de danskere, der er i Kina, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/