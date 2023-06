Udenrigsministeriet advarer danskere efter optøjer i Frankrig

Udenrigsministeriets Borgerservice har fredag sendt en advarsel ud til danskere i Frankrig. I advarslen lyder det, at der er risiko for demonstrationer og uroligheder i Paris-området og andre steder i landet.

Meldingen kommer blandt andet på Twitter.

- Hold dig på afstand af opløb og demonstrationer. Kan udvikle sig voldeligt, lyder det.

Uroligheder og optøjer har præget dele af Frankrig i de seneste døgn. Det er opstået i kølvandet på et politidrab på en 17-årig dreng med afrikanske rødder.

Natten til fredag blev flere end 800 personer anholdt under optøjer på tværs af Frankrig.

På Udenrigsministeriets app Rejseklar er der ligeledes udsendt en såkaldt krisebesked.

Af den fremgår det ud over risikoen for demonstrationer og uroligheder, at der i enkelte byer eller kommuner er indført et natligt udgangsforbud. Den offentlige trafik kan også være påvirket i hele landet.

Udenrigsministeriet opfordrer til, at man holder sig opdateret om situationen gennem franske og europæiske medier samt sit hotel eller rejsebureau.

Den 17-årige dreng, som i medierne blot er kendt som Nahel M., blev skudt på klos hold, da han sad bag rattet i en bil.

Det lokale politi havde først forklaret, at betjenten skød mod drengen, da denne kørte en bil imod betjenten. Den forklaring er dog modsagt af en videooptagelse af episoden.

Der er åbnet en sag mod den betjent, der affyrede skuddet.

Drabet har udløst store demonstrationer, hvor mange lavindkomstområder og etnisk mangfoldige nabolag føler, at det franske politi har en mere voldsom fremfærd i kvarterer med indbyggere af anden etnisk baggrund end fransk.

Torsdag var der sat 40.000 betjente ind i mange franske byer for at forhindre uroligheder. Alligevel blev 492 bygninger beskadiget, omkring 2000 biler brændt af og 3880 brande påsat rundt om i landet.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde fredag, at der vil blive sat mere politi ind for at stoppe urolighederne.

/ritzau/