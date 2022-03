Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Rusland

Udenrigsministeriet mener, at situationen i Rusland er ustabil, og det kan blive svært at forlade landet.

Udenrigsministeriet fraråder nu alle rejser til Rusland. Det fremgår af rejsevejledningen for landet, som er blevet opdateret fredag.

- Vi fraråder alle rejser til hele Rusland på grund af den uforudsigelige sikkerhedssituation samt et øget pres på udrejsemuligheder som følge af den gensidige lukning af russisk og europæisk luftrum, lyder det.

Tidligere har Udenrigsministeriet kun frarådet alle ikke-nødvendige rejser.

Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, begrunder beslutningen med, at det bliver vanskeligere at opholde sig i Rusland eller forlade landet.

- Det bliver gradvist vanskeligere at være i Rusland. Det skyldes, de sanktioner som vi fra vestlig side har lagt ned over Rusland, men også at der bliver indført sanktioner imod os, siger han.

Han fortæller, at der er 215 personer registreret på Danskerlisten i Rusland. Danskerlisten er en liste, man kan skrive sig på som dansker, når man befinder sig i udlandet.

Da den er frivillig, ved man ikke, om der er flere danskere i Rusland. Omkring halvdelen på listen er rejsende på kortere rejser. Det kan være turister eller personer på erhvervsrejser. Resten er danskere, der bor fast i Rusland.

Ministeriet opfordrer danskere på kortere rejser til at forlade Rusland. Fastboende danskere i landet bør også genoverveje, om det er nødvendigt, at de bliver i Rusland, lyder det.

- Man kan for eksempel risikere om ikke at strande, så tæt på, fordi det er utroligt svært at få billetter til de få fly, der er ud af Rusland, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Hvis man opholder sig i Rusland, kan det blive sværere at få adgang til kontanter og bruge internationale kreditkort på grund af sanktionerne imod Rusland, tilføjer han.

Flere lande har lukket deres luftrum for russiske fly i kølvandet på invasionen af Ukraine.

Det er muligt at rejse ud af Rusland over land til andre lande ifølge ministeriet. I rejsevejledningen nævner det Estland, Finland og Letland.

/ritzau/