Udenrigsministeriet fraråder rejser til Ukraine

Spændinger mellem Ukraine og Rusland får ministeriet til at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Ukraine.

Udenrigsministeriet farver tirsdag hele Ukraine orange, hvilket er koden for, at alle ikke-nødvendige rejser til landet frarådes. Det fremgår af ministeriet hjemmeside.

Det er den anspændte situation mellem Ukraine og Rusland, der er årsag til ændringen. Det vurderes, at situationen i landet er stabil - ud over i Østukraine og på Krim - men at det hurtigt kan ændre sig.

Alle rejser til regionerne Donetsk, Lugansk og Krim-halvøen har været frarådet længe, fordi der har været væbnet konflikt siden 2014.

Krim er under russisk kontrol i strid med internation ret, lyder det på hjemmesiden. Der har siden den russiske annektering været sammenstød mellem den russiske kystvagt og den ukrainske flåde.

- Hvis du rejser til Donetsk, Lugansk eller Krim-halvøen, har ambassaden meget begrænsede muligheder for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation, lyder det i rejsevejledningen.

/ritzau/