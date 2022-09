Udenrigsministeriet vil holde ugentlige kriseøvelser

Mandag øver er nyoprettet kriseberedskab for første gang en krisesituation. Det skal fremover ske hver uge.

Inden for to timer skal medlemmerne af et nyoprettet kriseberedskab kunne møde op i Udenrigsministeriet og hjælpe, hvis der opstår store kriser i udlandet, som kræver ekstra hjælp.

Mandag gennemfører beredskabet sin første øvelse, og her dukker udenrigsminister Jeppe Kofod (S) op for at overvære, hvordan det forløber.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det stående beredskab er blevet stablet på benene, som følge af at Taliban tog magten i Afghanistan i august sidste år.

Magtskiftet skabte enorm travlhed i udenrigsministerier verden over, som forsøgte at evakuere både diplomatisk og militært personel samt borgere i landet.

- Udviklingen gik voldsomt stærkt – og medarbejderne her i ministeriet og hos de andre myndigheder løftede en tilsyneladende umulig opgave under særdeles vanskelige vilkår, siger udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

Erfaringerne fra forløbet, der udviklede sig konstant, skal bruges i det nyoprettede beredskab, som et bredt politisk flertal tidligere i år blev enige om at oprette.

Der er afsat seks millioner kroner om året til det stående kriseberedskab i Udenrigsministeriet. Det skal kunne hjælpe hele organisationen, og deltagerne skal kunne aktiveres ved en bred vifte af kriser.

Det kan for eksempel være ved naturkatastrofer, terror, ulykker eller ved cyber- eller ambassadeangreb, oplister ministeriet.

Konkret bliver beredskabet udgjort af fire vagthold på hver 12 personer. Holdene skal på skift stå klar til at kunne møde ind i Udenrigsministeriet med to timers varsel.

Desuden skal ugens vagthold hver mandag formiddag møde op i ministeriet for at øve et en krisesituation. Det sker i samarbejde med forskellige ambassader og myndigheder på skift.

Mandag i tidsrummet 10-11 skal beredskabet for første gang træne. Øvelsen er et scenarie med et større terrorangreb under en fodboldkamp i udlandet med flere omkomne og sårede fans.

Foruden de fire hold i beredskabet er der oprettet en udrykkerliste. På den er cirka 60 chefer og medarbejdere, som vil kunne rykke ud og håndtere kriser lokalt med den danske ambassade i det land, hvor krisen rammer.

/ritzau/