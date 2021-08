Regeringen lukker ambassader i Tanzania, Argentina, Kina og Spanien. I stedet vil man lægge kræfterne i skrøbelige områder i Afrika for at standse strømmen af migranter

Udenrigsministeriet vil styrke diplomatisk indsats for at bremse migranter

I går præsenterede udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en større ændring af Udenrigsministeriet. 16 danske repræsentationer i udlandet og 9 kontorer i København vil blive styrket, mens 7 repræsentationer reduceres eller helt lukkes. Det sker ifølge udenrigsministeren for bedre at leve op til de prioriteter, som et bredt flertal i Folketinget tidligere i år vedtog i den udviklingspolitiske strategi ”Fælles om verden”.