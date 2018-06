Udenrigsministeriets departementschef lander OECD-topjob

Ulrik Vestergaard Knudsen bliver ny vicegeneralsekretær i OECD. Det oplyser Udenrigsministeriet.

Ulrik Vestergaard Knudsen forlader sin stilling som departementschef i Udenrigsministeriet.

Han skal være vicegeneralsekretær i den økonomiske samarbejdsorganisation OECD.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

OECD's medlemslande har på et rådsmøde mandag støttet generalsekretær Angel Gurrías indstilling om, at Ulrik Vestergaard Knudsen udpeges til posten.

Ulrik Vestergaard Knudsen afløser den tidligere finske statsminister Mari Kiviniemi. Men han bliver som departementschef i Udenrigsministeriet frem til årets slutning.

Udenrigsministeriet mister en meget dygtig medarbejder. Det mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Ulrik vil i den grad blive savnet i Udenrigsministeriet. Igennem de sidste halvandet år har han været min tætteste udenrigspolitiske medarbejder.

- Jeg tøver ikke med at sige, at han er en af Danmarks allerdygtigste embedsmænd. Min tid som udenrigsminister havde ikke været den samme uden Ulriks kompetente rådgivning, siger Samuelsen.

Ministeren mener, at Ulrik Vestergaard Knudsen altid har sat sig godt ind i sagerne. Og at han kan finde politiske løsninger til de mest komplicerede sager.

Ulrik Vestergaard Knudsen er stolt over udnævnelsen. Men han vil savne Udenrigsministeriet.

- Med de internationale udfordringer, som Danmark står over for i en stadigt mere usikker og uforudsigelig verden, tror jeg aldrig, at det har været vigtigere end nu med en stærk udenrigstjeneste.

- Samtidig er jeg også meget glad og stolt over udnævnelsen til vicegeneralsekretær i OECD.

- Det er en organisation, hvis faglighed og integritet jeg sætter meget højt, og som har fyldt meget i mit arbejdsliv de seneste ti år, siger Ulrik Vestergaard Knudsen.

/ritzau/