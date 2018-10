Udenrigspolitisk Nævn aflyser officielt besøg til Saudi-Arabien

Danske politikere frygter at blive et propaganda-redskab i Saudi-Arabien og aflyser derfor tur til oliestaten.

En tur for en række danske politikere til Saudi-Arabien i næste uge er blevet aflyst som følge af journalisten Jamal Khashoggis dødsfald på landets konsulat i Istanbul.

Det oplyser to af de politikere, der skulle til Saudi-Arabien til Berlingske.

Rejsen var planlagt for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Nævnet skulle blandt andet møde den magtfulde kronprins Mohammed bin Salman.

Men ifølge to af nævnets medlemmer - Holger K. Nielsen fra SF og Marcus Knuth fra Venstre - er turen aflyst. Berlingske skriver, at de frygtede at blive brugt til propaganda af kongefamilien i Saudi-Arabien.

Begge medlemmer af nævnet fremhæver timingen som årsagen til, at turen er aflyst.

- Timingen for vores besøg var problemet, siger Holger K. Nielsen til Berlingske.

- Hvis vi pludselig dukkede op i Saudi-Arabien, ville det sende et helt forkert signal, siger Marcus Knuth til avisen.

Jamal Khashoggi gik ind på konsulatet i den tyrkiske by Istanbul 2. oktober og kom efter alt at dømme aldrig ud. I mange dage påstod Saudi-Arabien det modsatte.

Kongefamilien i Saudi-Arabien har dog skiftet historie, og der er nu enighed om, at han døde på konsulatet. Ifølge Saudi-Arabien blev han dræbt i et slagsmål med konsulatets ansatte.

Tyrkiet og andre har anklaget Saudi-Arabien for at planlægge og udføre et koldblodigt drab på journalisten, der var en kritiker af Saudi-Arabiens kongefamilie.

/ritzau/