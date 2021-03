Udeskole rejser spørgsmål om alt fra toiletter til dårligt vejr

Må eleverne bruge indendørs toiletter, og hvad hvis vejret er rigtig dårligt. Skoleledere forbereder udeskole.

Mens mange elever sikkert jubler over udsigten til at gense længe savnede klassekammerater, så er forberedelser til en forsigtig genåbning af skolerne gået i gang.

Ifølge næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas er der flere ubesvarede spørgsmål, inden 5.-8.-klasserne skal tilbringe hele skoledage med undervisning i det fri fra på mandag.

- Vi er helt afhængige af, at vi så hurtigt som muligt får nogle retningslinjer eller rammer for, hvordan det skal foregå.

- Det er helt lavpraktiske spørgsmål, som for eksempel om eleverne må bruge de indendørs toiletter, eller om skolerne skal etablere udendørs toiletter.

- Hvordan skal skolebusser håndteres, og skal eleverne være testet for covid-19 på forhånd, eller skal det foregå på skolerne, siger hun.

Ifølge Dorte Andreas er der lagt op til, at eleverne skal møde op på skolens arealer og have undervisning her - alternativt kan områder i lokalområdet benyttes.

Det skal foregå en dag om ugen fra på mandag. Det står endnu ikke klart, om eleverne må komme på de samme dage, eller om de skal komme på forskellige dage, lyder det.

- Vi skal selvfølgelig sikre, at de kan holde afstand, og det skal vi nok kunne håndtere. Men hvis man bor i et område med mange skoler, kan der nok godt komme lidt run på lokalområdet, siger Dorte Andreas.

Og så er det spørgsmålet om, hvordan vejret vil arte sig.

- Vejret bliver selvfølgelig en afgørende faktor for, om det bliver en succes, siger Dorte Andreas.

For skolelederne er det helt afgørende, at den enkelte skole får fleksible rammer til at indrette sig bedst muligt, fordi forholdene er så forskellige fra skole til skole.

Skolerne kan trække på erfaring fra forårets genåbning, hvor der blev lagt vægt på, at eleverne skulle være mere ude, end de plejede.

For formanden for Danske Skoleelever, Esther Vyff Petersen, er det positivt, at skoleelever og undervisning er blevet prioriteret i næste fase af genåbningen.

- Det er ikke så meget, der er åbnet for, men hvis der sidder kloge folk og har vurderet, at det er det, der er plads til, så er det sådan, det er, siger hun.

Esther Vyff Petersen er ikke i tvivl om, at en dags udeskole vil gøre en stor forskel for 5.-8.-klasserne, som har haft hjemmeundervisning siden december.

- Det er bedre end ingen dages undervisning. Jeg tror uden tvivl, at eleverne vil få meget ud af at kunne mødes og se hinanden og deres lærer i øjnene.

- Det er meget vigtigt, at man har noget at stå op til og glæde sig til, siger hun.

Også afgangseleverne i skolerne kan vende tilbage fra på mandag - dog kun på halv tid. Samtidig åbner blandt andet også efterskolerne.

/ritzau/