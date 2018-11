Udflytning rammer patienternes klagemulighed hårdt

Ventetiden er allerede et år for patientklager. Udflytning kan gøre ventetiden længere, skriver Altinget.

Styrelsen for Patientklager er ved at blive flyttet til Aarhus fra København. Det har ført til masseopsigelser i styrelsen, der kan gøre en allerede lang ventetid endnu længere.

Det skriver Altinget om styrelsen, hvor blandt andet klager over patientrettigheder og behandling bliver behandlet. Styrelsen er samtidig sekretariat for blandt andet Abortankenævnet, Ankenævnet for Patienterstatning og Det Psykiatriske Ankenævn.

- Det er klart, at det betyder rigtigt meget at få en afklaring, når man har klaget over en behandling, siger direktør i Styrelsen for Patientklager Lizzi Krarup Jakobsen til Altinget.

- Vi rekrutterer massivt for at få nye medarbejdere og lære dem op, men vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af sagsbehandlingen, og derfor kan jeg ikke udelukke, at ventetiden vil blive længere.

Ventetiden i styrelsen er allerede på et år, men den kan blive endnu længere.

Ifølge Altinget har 90 medarbejdere sagt op i år i forbindelse med anden runde af udflytningen til Aarhus, mens 30 mere er i en slags forlænget opsigelse.

Blot fire medarbejdere og to ledere har valgt at flytte med til Aarhus.

- Det er dybt, dybt alvorligt, hvis ventetiden på klagesager stiger. Når man klager over en behandling i sundhedsvæsenet, er det jo, fordi man synes, man har været udsat for noget forkert.

- Det går ud over folks retsfølelse, at de skal vente så længe, og samtidig lader man patienten hænge i en dårlig, uløst situation, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil til Altinget.

Han siger desuden, at en årelang sagsbehandling kan betyde, at fejl i sundhedsvæsnet ikke bliver rettet.

- Det er uomgængeligt, at der vil være en periode med længere sagsbehandlingstid, når man har et større medarbejderskift, og man samtidig ikke må gå på kompromis med kvaliteten.

- Med alle de dygtige og engagerede medarbejdere, som nu er blevet ansat i den nye styrelse, er jeg da også sikker på, at det nok skal lykkes at komme ned på en sagsbehandlingstid, som vi kan være tilfredse med, skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Altinget.

/ritzau/