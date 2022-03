Udgifter til ukrainske flygtninge går fra udviklingsbistand

Regeringen vil finansiere en stor del af modtagelsen af ukrainske flygtninge med penge fra den eksisterende udviklingsbistand.

Det fremgår af særloven, der er sendt i høring mandag.

- I denne situation er der behov for ekstraordinære løsninger, og der skal træffes svære valg og laves omprioriteringer.

- Det er desværre nødvendigt, skriver udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i en kommentar til Ritzau.

I særloven fremgår det, at regeringen forventer udgifter i 2022 til at tage ukrainske flygtninge på 2,4 milliarder kroner før skat og tilbageløb.

To milliarder kroner af dem "finansieres af paragraf 6.3 Bistand til udviklingslandene".

Paragraf 6.3 henviser til den del af finansloven, der går til bistand til udviklingslande. Det er en samlet ramme på 14,2 milliarder kroner.

Den finansieringsmodel er faldet generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl for brystet:

- Jeg bliver skuffet over, at det er verdens fattigste, der skal betale for, at vi modtager ukrainske flygtninge i Danmark. Den danske befolkning har ydet et ekstraordinært bidrag til Ukraine. Det synes jeg også godt, regeringen kunne, siger han og fortsætter:

- To milliarder kroner er næsten 15 procent af den bistand, der er så desperat brug for i et år, hvor vi har så mange humanitære katastrofer i eksempelvis Afghanistan, Yemen og Etiopien.

Udgifterne til ukrainske flygtninge kan samtidig blive endnu større. De 2,4 milliarder kroner er vurderet ud fra en forventning om, at der kommer 20.000 ukrainske flygtninge.

- Udviklingen indikerer, at der kan blive tale om et markant højere antal personer, står der i lovforslaget.

Udviklingsministeren kalder i en kommentar situationen for "exceptionel".

- Det er regeringens politik, at flygtninge skal hjælpes i deres nærområde, også ved hjælp fra udviklingsbistanden. Nu står vi desværre et sted, hvor vi i Danmark selv er blevet nærområde til Putins krig i Ukraine, skriver han og fortsætter:

- Vi sidder i øjeblikket helt konkret og kigger på, hvordan vi kan lave disse omprioriteringer på den bedst mulige og mest skånsomme måde.

