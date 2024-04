Udgravning til Femern-tunnel mellem Tyskland og Lolland er færdig

Udgravningen til den kommende Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland er færdig.

Det skriver Femern A/S, der er en del af Sund og Bælt, i en pressemeddelelse tirsdag.

Udgravningen har taget næsten tre år, fortæller teknisk vicedirektør i Femern A/S Pedro da Silva Jørgensen.

- Det er den ubetinget største udgravning i Danmarks historie, og det har været en vanskelig opgave. Undergrunden mellem Danmark og Tyskland er en kompleks blanding af forskellige jordarter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har givet nogle spændende udfordringer undervejs, som det er lykkedes at løse i samarbejde med vores entreprenører. Derfor er vi glade og stolte over, at vi nu er i mål, siger Pedro da Silva Jørgensen.

Tunnelen er 18 kilometer lang, og 15 millioner kubikmeter sand, sten og jord er udgravet fra havbunden.

Det svarer til 6000 olympiske svømmebassiner eller seks Keops-pyramider.

Jorden er placeret bag diger ud for kysten ved Rødbyhavn og har skabt cirka 300 hektar nyt land, som på sigt vil blive til blandt andet strande og vandrestier.

Under udgravningen stødte gravemaskinerne flere gange på enorme granitblokke fra istiden. En af de største vejede 70 ton, og den er blevet opstillet ud for byggepladsen ved Rødbyhavn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det forventes, at Femern Bælt-forbindelsen vil stå færdig i 2029. Derefter vil det være muligt at rejse mellem Lolland og Tyskland på syv minutter i tog og 10 minutter i bil.

Når elementerne til bygningen af tunnelen er færdigproduceret, vil de blive sejlet ud i havet og sænket ned i tunnelrenden, hvor de forbindes ét af gangen.

Elementerne er 217 meter lange og vejer 73.500 ton.

Femern A/S forventer at sænke det første tunnelelement ned under jorden senere på året.

/ritzau/