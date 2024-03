Udkast åbner for at favorisere minoriteter til job i Forsvaret

Forsvarsministeriets Personalestyrelse åbner for i højere grad at tage hensyn til sammensætningen af medarbejdere på arbejdspladsen, når visse stillinger skal besættes.

Det skriver DR på baggrund af et udkast til en ny diversitetsstrategi, som mediet har set.

I udkastet foreslås det blandt andet at benytte kønsneutralt sprog i stillingsopslag og sikre en mangfoldig repræsentation i ansættelsesudvalgene.

- Samtidig vil vi undersøge, om der inden for nogle stillingsområder kan indføres anonymisering af ansøgere og arbejdes struktureret med retningslinjer for anvendelse af tiebreak og/eller threshold, skriver styrelsen i udkastet ifølge DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

I strategien er tiebreak ifølge mediet defineret sådan, at hvis flere kandidater er lige kvalificerede, skal man vælge den, der er underrepræsenteret på arbejdspladsen.

Threshold betyder ifølge DR, at man fastsætter en grænseværdi, som kandidaterne skal overstige for at være kvalificerede.

Herefter vil det blandt alle kvalificerede kandidater være tilladt at tage hensyn til medarbejdersammensætning og vælge den, der er underrepræsenteret på arbejdspladsen.

Forsvarsministeriets koncern har 22.000 ansatte, skriver DR. Af dem er 18,4 procent kvinder.

I 2023 var 25,1 procent af de værnepligtige kvinder. Samtidig er to til fire procent på hvert værnepligtshold personer, der ikke har vestlig herkomst.

Ifølge Bjarke Oxlund, som er dekan for Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, er det et opsigtsvækkende forslag, der kommer fra Forsvaret.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er et meget stort nybrud. Det er ikke noget, vi har set i den offentlige sektor før, siger han til DR.

- Og vi havde måske heller ikke forventet, at det kom fra Forsvaret, som har været meget fodslæbende i forhold til at indføre progressive initiativer på ligestilling og diversitet, lyder det videre.

Tidligere i marts præsenterede regeringen et forslag, der skal styrke Forsvaret.

Regeringen ønsker blandt andet, at værnepligten forlænges fra 4 til 11 måneder, og at både mænd og kvinder fremover skal indkaldes.

/ritzau/