Udkast: Regeringen vil hæve forsamlingsloft 21. april

I et udkast til forhandling foreslås, at forsamlingsloftet udendørs hæves til 20 personer fra 21. april.

Regeringen har forud for forhandlinger torsdag sendt et udkast til en plan for at lempe forsamlingsloftet til partier. I udkastet er en model, hvor det udendørs forsamlingsloft hæves fra 10 personer til 20 personer fra 21. april.

Det samme loft hæves i planen igen fra 21. maj fra de 20 personer til 50 personer.

Modellen indeholder også en lempelse af det indendørs forsamlingsloft og anbefalingerne til forsamlinger i private hjem, som er undtaget forsamlingsloftet.

For begge gælder, at det i udkastet hæves 21. april fra fem personer til ti personer. Også dette hæves i planen igen 21. maj. Denne gang fra 10 personer til 25 personer.

Planen er sendt som et udkast til partierne forud for forhandlingerne torsdag eftermiddag. Derfor er det ikke sikkert, at udkastet også bliver til den endelige plan.

/ritzau/