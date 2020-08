Udkast til aftale: Natteliv skal holde lukket frem til november

I aftaleudkast om næste del af genåbning er der lagt op til, at der går flere måneder, før natteliv kan åbne.

I regeringens udkast til en aftale om næste fase af genåbningen bliver der lagt op til, at diskoteker og natteliv skal holde lukket til og med den 31. oktober.

Udkastet er ikke offentliggjort, men Ritzau er i besiddelse af det.

Det er vigtigt at bemærke, at der kun er tale om et udkast, hvilket vil sige, at intet er endeligt, før der er en endelig aftale mellem partierne.

I udkastet bliver der også lagt op til, at det nuværende forsamlingsforbud på 100 personer bliver fastholdt ligeledes til og med 31. oktober.

Udendørs begravelser og bisættelser skal også omfattes af forsamlingsforbuddet på 100 personer, står der i udkastet.

Folketingets partier forhandlede i næsten ti timer onsdag om de næste skridt i genåbningen af Danmark. Kort før midnat forlod partierne forhandlingslokalet uden at være blevet enige om en aftale.

Forhandlingerne bliver sandsynligvis først genoptaget fredag.

/ritzau/