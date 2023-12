Udkast til COP-aftale er uden udfasning af fossile brændsler

I et nyt udkast til en aftaletekst for klimatopmødet COP28 undlader formandskabet at bruge begrebet "udfasning" af fossile brændstoffer.

Mange lande inklusive Danmark og EU som helhed har presset på for at få en præcis formulering om "udfasning" af fossile brændstoffer med i aftalen.

Men i det nye kompromisforslag fra formandskabet bliver vendingen "udskiftning" af "usvækkede" fossile brændstoffer i energisektoren brugt i stedet.

Formandskabet skriver konkret, at teknologier med nuludledning skal accelereres for "at øge indsatsen mod udskiftning af usvækkede fossile brændstoffer i energisystemer."

Artiklen fortsætter under annoncen

Kina har tidligere i forløbet promoveret ordet "udskiftning".

Det nye udkast får hård kritik af Greenpeace.

- Det her er langt fra godt nok, siger Helene Hagel, klimapolitisk leder i Greenpeace Danmark.

- Det er stadig langt fra videnskabens, civilsamfundets, erhvervslivet og almindelige menneskers krav om fossil udfasning i overensstemmelse med videnskaben.

Ordet "usvækkede" henviser til, at der kan indfanges CO2, når de fossile brændstoffer afbrændes, som kan gemmes i jorden.

Formandskabets formulering betyder med andre ord, at vedvarende energi skal fremmes for at bruge det til at udskifte de fossile brændstoffer i energisystemerne, hvor udledningerne af drivhusgas ikke fanges af teknologien CCS (CO2-fangst og lagring).

Udkastet er ikke tæt på tilfredsstillende for EU og Danmark, siger Jens Mattias Clausen, ansvarlig for COP-forhandlingerne hos den grønne tænketank Concito.

Artiklen fortsætter under annoncen

- EU må kæmpe for at få udfasning tilbage i teksten.

- Der er ikke andet at gøre end at bide sig fast i bordet og sige, at man ikke kan forlade Dubai uden at få skarpere tekst på fossile brændstoffer, siger han.

Selv mener COP-formand Sultan al Jaber, at aftaleudkastet er et ”stort skridt frem”. Det siger han ifølge Reuters.

- Nu er det i parternes hænder, som vi stoler på gør, hvad der er bedst for menneskeheden og planeten.

I udkastet til en aftale lægges der også op til, at kapaciteten for vedvarende energi globalt skal tredobles inden 2030, mens de gennemsnitlige globale forbedringer af energieffektiviseringer skal fordobles.

Det har været danske prioriteter, men de skal gå hånd i hånd med en "udfasning" af fossile brændstoffer, før Danmark er tilfreds.

/ritzau/