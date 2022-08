Udkast til energiaftale: Østersølande vil syvdoble havvind

Danmark forpligter sig med de øvrige Østersølande til at syvdoble mængden af strøm fra havvind i Østersøen frem mod 2030.

Det skriver Politiken. Avisen har set et sent udkast til erklæringen til den aftale, som præsenteres på et energitopmøde tirsdag på Marienborg.

Landene er enige om at øge kapaciteten af havvind fra knap 3 gigawatt i Østersøen i øjeblikket til næsten 20 gigawatt i 2030.

Det vil betyde, at der skal opføres 1100-1700 havvindmøller alt efter størrelsen. Det vil sikre strøm til mellem 22 og 30 millioner husstande, skriver Politiken.

Det er ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) vigtigt at få fart på den grønne omstilling.

- Krigen i Ukraine og klimaforandringerne mødes nu. Vi har to kriser på bordet samtidig. Vi er nødt til at speede den grønne omstilling op, og vi er nødt til at komme fri af russiske fossile brændsler, siger hun til Politiken.

Mette Frederiksen deltager i energitopmødet på vegne af Danmark. Derudover deltager topfolk fra Polen, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Letland og Litauen.

Også EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager.

Aktuelt snurrer der 2,8 gigawatt havvind i Østersø-regionen, hvor cirka halvdelen er dansk. Der er dog et potentiale på op mod 93 gigawatt frem mod 2050, har EU-Kommissionen tidligere vurderet.

Tirsdagens topmøde kommer få måneder efter et tilsvarende i Esbjerg med deltagelse fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.

Her blev landene enige om et mål om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050.

Mette Frederiksen åbnede også for, at der kunne gives hurtigere tilladelser til at opføre grøn energi.

Topmødet tirsdag skulle oprindeligt have fundet sted på Bornholm, men en arbejdsnedlæggelse blandt ansatte i Bornholms Lufthavn fik placeringen til at skifte mandag.

Nu bliver det i stedet på Marienborg, der er statsministerens embedsbolig, som ligger nord for København.

Mandag har et flertal i Folketinget aftalt at udvide den kommende energiø ved Bornholm fra to til tre gigawatt. Samtidig forbindes anlægget med Tyskland.

I modsætning til et tilsvarende projekt ud for Esbjerg er der ikke tale om en egentlig ø. Der etableres en havvindpark i farvandet sydvest for Bornholm, som forbindes til et anlæg inde på klippeøen.

På sigt er det meningen, at energiøen skal tilkobles elektrolyseanlæg, der kan omdanne strømmen til eksempelvis grønne brændstoffer.

