Udlændinge får grønt lys til at hjælpe under coronakrise

Borgere fra lande uden for EU må gerne arbejde frivilligt i sundhedsvæsenet under bekæmpelse af corona.

De danske myndigheder har opfordret alle med sundhedsfaglig baggrund til at melde sig under fanerne i kampen mod coronavirus.

Nu er der givet grønt lys til, at også udlændinge, der er her for at arbejde, kan få lov at give en hånd med - på frivillig basis.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Meldingen er møntet på borgere fra lande uden for EU, der arbejder i Danmark og har en sundhedsfaglig baggrund.

De kan dermed få lov at hjælpe de danske myndigheder under udbruddet af coronavirus ved siden af det job, de har i Danmark.

Det kan også gælde udlændinge, som for eksempel er i Danmark som ph.d.-studerende.

Myndighedernes vurdering er, at de gerne må udføre frivilligt arbejde, som normalt ellers er lønnet.

- Vi skal alle gøre, hvad vi kan, for at hjælpe hinanden i den nuværende situation, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Sundhedsvæsenet er presset, og regionerne har højt og tydeligt sagt, at de mangler hænder.

- Jeg er derfor glad for, at det er muligt for udlændinge med en sundhedsfaglig baggrund at melde sig til at udføre ulønnet frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet, mens corona-situationen står på, siger han i pressemeddelelsen.

Landets fem regioner, der driver sundhedsvæsenet, har oprettet jobbanker, hvor frivillige kan melde sig.

/ritzau/