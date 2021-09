Udlændinge sidder stadig længere på asylcentre

Der er blevet markant færre beboere på de danske asylcentre de seneste fem år.

Men mange af dem, der er tilbage, herunder en lang række børn, har til gengæld siddet i det såkaldte indkvarteringssystem i årevis, viser en ny opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

De 1688 personer, der befinder sig i systemet, har i gennemsnit været i det i 1229 dage, langt over tre år. Opgørelsen er foretaget 30. juni.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger i en kommentar til tallene, at han selvfølgelig ikke ønsker, at folk skal opholde sig længere end højst nødvendigt på et center.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men hvis nogle nægter at samarbejde om at rejse hjem, kan konsekvensen jo desværre blive, at opholdet på et center bliver langt.

- Og så må vi også erkende, at det under coronapandemien af indlysende årsager har været vanskeligere at få gennemført hjemsendelser.

Den 31. december 2020 blev indkvarteringstiden opgjort til 1068 dage, så den gennemsnitlige opholdstid blandt beboerne er steget. Dengang var der lidt flere indkvarterede - 2105.

Hos De Radikale er udlændingeordfører Kathrine Olldag ikke begejstret for de lange ophold på centrene.

Hun tager det forbehold, at der er tale om vidt forskellige grupper af udlændinge på centrene. Nogle afventer sagsbehandling, andre er afviste asylansøgere, og andre igen personer med en udvisningsdom i bagagen, der ikke kan eller vil sendes hjem.

Men den nuværende model kalder hun "en umenneskelig løsning på et meget svært problem" og mener, tallene er en god anledning til at se på nye løsninger.

- Uanset hvad er den radikale grundholdning, at de skal sidde så kort tid i de her centre som overhovedet muligt, siger hun.

I 2015 var der 17.145 personer i indkvarteringssystemet i kølvandet på flygtningekrisen.

Det tal er altså markant lavere med knap 1700 nu. Da opgørelsen er fra ultimo juni, er de nyankomne efter Afghanistan-evakueringen ikke med i tallene.

De Radikale har tidligere foreslået at fordele de udlændinge, som der nu er meget færre af, i mindre grupper ud til de forskellige politikredse.

Desuden åbner Kathrine Olldag for en løsning med en fodlænke, så myndighederne kan holde øje med de pågældende. En model, Enhedslisten også tidligere har foreslået for de udlændinge, der har begået kriminalitet.

- Jeg tænker, at det er en kærkommen anledning, nu hvor der ikke er så meget stress på systemet, til at få taget den fornuftige snak om, hvordan vi håndterer den her opgave, siger Kathrine Olldag.

Hos Børns Vilkår anerkender direktør Rasmus Kjeldahl, at der næppe findes en perfekt løsning.

Men han mener, at tallene er udtryk for "en tragedie". Han bider mærke i, at 426 personer i indkvarteringssystemet er under 18 år. 144 af dem har været i systemet i over fire år.

- Skal de sidde der, til de afgår ved døden af alderdom? Det er jo en tilværelse i venteposition.

- Det er klart, det er en kæmpe belastning. Man ved jo, at den type belastning også fører til psykiske lidelser. Vi så med børnene på Sjælsmark, da det blev undersøgt for et par år siden, at det var meget udbredt med de her psykiske lidelser, siger Kjeldahl.

/ritzau/