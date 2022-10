Udlændingedebat får bølgerne hos partiledere til at gå højt

Det slog onsdag aften gnister i en partilederdebat på DR og TV 2, da debatten kom til at handle om udlændinge- og integrationspolitik.

Flere partiledere gik til angreb på hinanden, da værterne spurgte, om et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda var en god idé.

Statsminister Mette Frederiksens (S) regering har længe arbejdet for et center for at undgå, at der kommer flygtninge til Danmark, og at de rejser med menneskesmuglere over Middelhavet.

Men hurtigt kaldte Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, planerne for "intentionspolitik".

- Der kommer ikke sådan et center, konstaterer han.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kaldte idéen "et røgslør".

Også Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, langede ud efter statsministeren.

- Det er en god idé. Men problemet er, at hvis Mette Frederiksen bliver statsminister igen, får vi ikke sådan et center, for så vil De Radikale som minimum stikke en kæp i hjulet på det her, siger hun, med henvisning til at Radikale Venstre har afvist idéen.

Det fik Mette Frederiksen til at reagere.

Hun siger, at både Inger Støjberg og andre borgerlige ministre slet ikke har nået så langt med at stramme udlændingepolitikken, som hun selv er.

- I må godt nok indrømme, at vi er kommet tættere på (end andre regeringer før, red.). Nu er der en aftale med et andet land, siger hun.

Imens flere partier diskuterede, hvorvidt planerne vil blive til noget, kaldte Enhedslistens leder, Mai Villadsen, debatten for "skrækkelig".

- Hvis man sidder som medborger og ser med i den her debat, så tror jeg, at man korser sig.

- Jeg synes simpelthen, at det er så skrækkeligt at høre på, siger hun.

Lars Løkke Rasmussen blev til gengæld spurgt, om Mette Frederiksen har ret i, at der er problemer med integration af indvandrere, som hans regeringer heller ikke har kunnet løse.

- Ja, ja. De bliver heller ikke løst af et udrejsecenter i Rwanda. Det er at bringe symbolpolitikken et skridt videre.

- Noget af det der bekymrer mig, der at den her værdipolitik bliver ved med at være en skillelinje i dansk politik. Jeg står fuldstændig bag en stram udlændingepolitik.

- Vi førte det som blok, fordi det tog Socialdemokratiet ret mange år at lytte til vestegnsborgmestrene, der helt oprindeligt sagde, at der var en udfordring. Men jeg skal da lige love for, at Mette Frederiksen har lyttet, siger han.

/ritzau/