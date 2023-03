Udlændingeminister: EU's legitimitet udfordres uden migrationsplan

EU som institution kan risikere at miste sin legitimitet, hvis man ikke tager hånd om det stigende migrationspres, som flere lande står overfor.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), når snakken falder på udsigten til at få et europæisk samarbejde omkring et modtagecenter for asylansøgere uden for EU.

- Der er utvetydigt en bevægelse. Da jeg startede med det her område for et lille år siden, skulle man lede ret længe efter nogen, der bakkede op om det.

- Nu kan vi se, at lande kommer og henvender sig, siger ministeren.

I sidste uge afviste den svenske EU-kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, dog blankt forslaget om at skabe en Rwanda-model for asylansøgere i stil med Storbritannien.

- Det er klart, at det er bøvlet, men jeg tror også, vi må sige, at EU-systemet som helhed kun har den legitimitet, som befolkningen giver.

- Lige nu er der rigtig mange lande i Europa, der er ekstremt presset på migration, og som ikke kan håndtere det antal, der kommer, siger Kaare Dybvad Bek.

Ifølge udlændingeministeren er Danmark ikke et af de lande, der vil blive presset, fordi der gennem årene er ført en stram udlændingepolitik.

Han nævner specifikt lande som Belgien, Holland, Tyskland og Østrig, der i den kommende tid kan få svært ved at håndtere migrationspresset.

- Hvis ikke EU-Kommissionen kan finde nogle løsninger for dem, så mister man jo også på sigt sin legitimitet som institution, siger Kaare Dybvad Bek.

I sidste måned besluttede det hollandske parlament, at man ville række ud til Danmark og undersøge muligheden for at samarbejde om et modtagecenter for asylansøgere uden for EU.

Tidligere har Danmark sammen med syv andre EU-lande sendt et brev til EU, hvor hovedbudskaberne er, at færre migranter skal søge mod EU, og flere afviste asylansøgere skal sendes hjem.

I regeringsgrundlaget fra SVM-regeringen lyder det, man har en ambition om, at et modtagecenter uden for EU etableres sammen med EU eller andre lande.

- Jeg tror, det kommer i EU på et tidspunkt. Det er bare spørgsmålet, om vi kan få det til at ske lidt hurtigere.

- Australien har haft det et stykke tid, og USA og Storbritannien er begge i gang med at forhandle.

- Det ville være mærkeligt, hvis EU skulle være den eneste del i den vestlige verden, der ikke havde sådan en ordning, lyder det fra Kaare Dybvad Bek.

Han vil dog samtidig ikke udelukke muligheden for, at Danmark selv etablerer et modtagecenter uden for EU, hvis det ikke lykkes at gøre det gennem europæisk samarbejde.

